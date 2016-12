OXMOX Konzert-Tip: Accept – 06.01.2017 – Sporthalle Hamburg

Für die Band, und eingefleischte Fans, seit den frühen 90er Jahren eher ungewohnt, sind Accept am 06.01.2017 in der Sporthalle Hamburg ausnahmsweise nicht als Headliner on stage, sondern als „Very Special Guest“.

Als „mitreisende“ „brothers in arms“, haben Accept (D) – von Haus aus eigentlich klar definiert zu gross, zu gut, zu beliebt, und zu erfolgreich, um als klassischer Support-Act durchgehen zu können, – keinen Kummer damit, für ihre Kumpels von Sabaton (S) auch einmal – für den Vortrag – die zweite Geige zu spielen – die fünf Metaller schwimmen nach wie vor auf einer wohlverdienten, hart errackerten Erfolgswelle seit Veröffentlichung Ihres Gassenfeger-Albums „Blind Rage“ (Release 15.08.2014, Nuclear Blast) auf, und gehen – vor dem Hintergrund einer über viereinhalb Dekaden gespannten Bandhistorie, und 35 Jahren Bühnenpräsenz, – mit einer schwer zu toppenden Sammlung von Metal-Classics, von denen viele durchaus als Metal-Standards bezeichnet werden müssen, an den Start, und sind – wie man es von der Truppe um Wolf Hoffmann (Guit.; Voc.) und Mark Tornillo (Voc.) nicht anders kennt – hoch motiviert.

Kurz und gut: es erwarten die Fans zwei vollwertige Highlights an einem Abend, unter einem Dach, zu einem vergleichsweise moderatem Kurs (52,65 Euro, Vorverkauf, Eventim). – Wer das verpasst ist selber doof, krank-zu-Hause (kzH), oder irgendwo hinterm Mond.

HA EN HEAVY METALDAGS FEIRING! – PEACE, ROCK`N ROLL & FETTE BEUTE!!! wünscht allen:

GRecht

Daten, Fakten & Verweise zur Veranstaltung:

Sabaton – The Last Tour 2017 & Very Special Guest Accept

Freitag, den 06.12.2016, Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55 , D-22297 Hamburg

Kapazität: ca. 7000 Zuschauer, ca. 4200 Sitzplätze

Telefon: – / –

Homepage des Veranstaltungsortes:

http://www.hamburg-sporthalle.de

Lageplan:

https://www.google.de/maps/place/Sporthalle+Hamburg/

Homepage des Interpreten:

http://www.sabaton.net

Homepage des Supports Acts / Special Guests:

http://www.acceptworldwide.com



Hörproben:

Accept – Fall Of The Empire

https://www.youtube.com/watch?v=3fLKjtqS7dA

Accept – Teutonic Terror

https://www.youtube.com/watch?v=-bGPxIjJUsw

Accept – Princess Of The Dawn (Live Wacken Open Air 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=Afw1VG47SKw

Accept – Pandemic (Live Woodstock 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=xeHm0QXYjzY

Accept – Live (Wacken Open Air 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=dXUUYXz9HSY

