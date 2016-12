OXMOX Konzert-Tip: Double Feature – Sabaton – The Last Tour 2017 & Very Special Guest Accept

Einen fetten Starter für 2017 bekommen alle Metal Heads aus Hamburg und Umgebung bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres von Nuclear Blast spendiert: bereits am Freitag, den 6. Januar treten in der Sporthalle Hamburg zwei Spitzen-Acts auf, um ihren Fans einen Kickstart in die Konzert-Saison zu geben – Sabaton (S), begleitet von Accept (D) als Support (!).

Die schwedischen Schlachten-Vertoner um Shouter-in-command Joakim Brodén präsentieren auf ihrer „Last Tour 2017“ neben einer umfangreichen Set-List bekannter Klassiker auch ihren neuesten Epos (The Last Stand, Release 19.08.2016, Nuclear Blast), ein auf höchstem technischen und musikalischem Niveau eingespielten Leckerbissen (Hörtipp: „The Last Stand“, „The Lost Battalion“), bei dessen Produktion die fünf Skandinavier alle Register ihres Könnens gezogen haben.

Die „mitreisenden“ „brothers in arms“, Accept, von Haus aus eigentlich klar definiert zu gross, zu gut, zu beliebt, und zu erfolgreich, um als klassischer Support-Act durchgehen zu können, schwimmen nach wie vor auf einer wohlverdienten, hart errackerten Erfolgswelle seit Veröffentlichung Ihres Gassenfeger-Albums „Blind Rage“ (Release 15.08.2014, Nuclear Blast) auf, und gehen – vor dem Hintergrund einer über viereinhalb Dekaden gespannten Bandhistorie, und 35 Jahren Bühnenpräsenz, – mit einer schwer zu toppenden Sammlung von Metal-Classics, von denen viele durchaus als Metal-Standards bezeichnet werden müssen, an den Start, und sind – wie man es von der Truppe um Wolf Hoffmann (Guit.; Voc.) und Mark Tornillo (Voc.) nicht anders kennt – hoch motiviert.

Kurz und gut: es erwarten die Fans zwei vollwertige Highlights an einem Abend, unter einem Dach, zu einem vergleichsweise moderatem Kurs (52,65 Euro, Vorverkauf, Eventim). – Wer das verpasst ist selber doof, krank-zu-Hause (kzH), oder irgendwo hinterm Mond.

HA EN HEAVY METALDAGS FEIRING! – PEACE, ROCK`N ROLL & FETTE BEUTE!!! wünscht allen:

GRecht

Daten, Fakten & Verweise zur Veranstaltung:

Sabaton – The Last Tour 2017 & Very Special Guest Accept

Freitag, den 06.12.2016, Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55 , D-22297 Hamburg

Kapazität: ca. 7000 Zuschauer, ca. 4200 Sitzplätze

Telefon: – / –

Homepage des Veranstaltungsortes:

http://www.hamburg-sporthalle.de

Lageplan:

https://www.google.de/maps/place/Sporthalle+Hamburg/

Homepage des Interpreten:

http://www.sabaton.net

Homepage des Support Acts:

http://www.acceptworldwide.com



Hörproben:

Sabaton – No Bullets Fly:

https://www.youtube.com/watch?v=efxs-Hp0QEw

Sabaton – The Last Stand

https://www.youtube.com/watch?v=CB3H05OhVDI

Sabaton – The Lost Battalion

https://www.youtube.com/watch?v=7jTgkTEDDog

Sabaton – Live (Wacken 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=tWeSqEaqVhs

Accept – Fall Of The Empire

https://www.youtube.com/watch?v=3fLKjtqS7dA

Accept – Teutonic Terror

https://www.youtube.com/watch?v=-bGPxIjJUsw

Accept – Princess Of The Dawn (Live Wacken Open Air 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=Afw1VG47SKw

Accept – Pandemic (Live Woodstock 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=xeHm0QXYjzY

Accept – Live (Wacken Open Air 2014)

https://www.youtube.com/watch?v=dXUUYXz9HSY

