OXMOX Konzert-Tip: Sabaton – Last Tour 2017

Einen fetten Starter für 2017 bekommen alle Metal Heads aus Hamburg und Umgebung bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres von Nuclear Blast spendiert: bereits am Freitag, den 6. Januar treten in der Sporthalle Hamburg zwei Spitzen-Acts auf, um ihren Fans einen Kickstart in die Konzert-Saison zu geben – Sabaton (S), begleitet von Accept (D) als „Very Special Guest“ (!).

Die schwedischen Schlachten-Vertoner um Shouter-in-command Joakim Brodén präsentieren auf ihrer „Last Tour 2017“ neben einer umfangreichen Set-List bekannter Klassiker auch ihren neuesten Epos (The Last Stand, Release 19.08.2016, Nuclear Blast), ein auf höchstem technischen und musikalischem Niveau eingespielten Leckerbissen (Hörtipp: „The Last Stand“, „The Lost Battalion“), bei dessen Produktion die fünf Skandinavier alle Register ihres Könnens gezogen haben.

Kurz und gut: es erwarten die Fans zwei vollwertige Highlights an einem Abend, unter einem Dach, zu einem vergleichsweise moderatem Kurs (52,65 Euro, Vorverkauf, Eventim). – Wer das verpasst ist selber doof, krank-zu-Hause (kzH), oder irgendwo hinterm Mond.

HA EN HEAVY METALDAGS FEIRING! – PEACE, ROCK`N ROLL & FETTE BEUTE!!! wünscht allen:

GRecht

Daten, Fakten & Verweise zur Veranstaltung:

Sabaton – The Last Tour 2017 & Very Special Guest Accept

Freitag, den 06.12.2016, Einlass 19.00 Uhr, Beginn 20.00 Uhr

Sporthalle Hamburg, Krochmannstraße 55 , D-22297 Hamburg

Kapazität: ca. 7000 Zuschauer, ca. 4200 Sitzplätze

Telefon: – / –

Homepage des Veranstaltungsortes:

http://www.hamburg-sporthalle.de

Lageplan:

https://www.google.de/maps/place/Sporthalle+Hamburg/

Homepage des Interpreten:

http://www.sabaton.net

Homepage des Supports Acts / Special Guests:

http://www.acceptworldwide.com



Hörproben:

Sabaton – No Bullets Fly:

https://www.youtube.com/watch?v=efxs-Hp0QEw

Sabaton – The Last Stand

https://www.youtube.com/watch?v=CB3H05OhVDI

Sabaton – The Lost Battalion

https://www.youtube.com/watch?v=7jTgkTEDDog

Sabaton – Live (Wacken 2015)

https://www.youtube.com/watch?v=tWeSqEaqVhs

Mehr zum Thema auf OXMOX ONLINE:

Sabaton:

OXMOX Story & Interview: Sabaton – Sportuntericht mit historischem Hintergrund

OXMOX Festival-Tip: Sabaton – Elbriot – 19.08. / 20.08.2016

OXMOX Top Ten Alben- Empfehlung: Sabaton – The Last Stand – Nuclear Blast

OXMOX Konzert-Review: Sabaton – 14.02.2015 – Sporthalle Hamburg

OXMOX Konzert-Tip: Sabaton – 14.02.2015 – Sporthalle Hamburg

OXMOX Festival-Tip: Sabaton – Elbriot – 19.08. / 20.08 2015

OXMOX Top 40 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 3

OXMOX Top 35 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 2

OXMOX Top 50 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 1

OXMOX Top 40 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 4

OXMOX Top 50 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 3

OXMOX Top 40 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 2

OXMOX Top 40 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals – Teil 1

OXMOX Festival-Review: Sabaton – RockHarz Open Air 2014

OXMOX Buch-Empfehlung: Pep Bonet & Steffan Chirazi – We, The People Of Wacken

OXMOX Top 40 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals

OXMOX Top 60 Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals

OXMOX Festival-Review: Metal Hammer Paradise – 15.11. / 16.11. 2013 – Weissenhäuser Strand

OXMOX Top Festival-Empfehlung – Die besten Rock-Festivals im August 2013

Einen fetten Starter für 2017 bekommen alle Metal Heads aus Hamburg und Umgebung bereits am ersten Wochenende des neuen Jahres von Nuclear Blast spendiert: bereits am Freitag, den 6. Januar...