OXMOX Theater-Tipp: Die Besten zum Fest im Polittbüro

„Ein Standort als Herausforderung“

Seit 2003 betreiben Gunter Schmidt und Lisa Politt das Theater Polittbüro (Steinda­mm 45), das Teil des internationalen Flairs im Viertel ist. Gunter: „Wenn ich auf den Stein­damm trete, kommt es mir vor wie eine Stipp­visite in der ganzen Welt – inklusive aller offen zutage tretenden Konflikte. Das lässt sich ni­cht romantisieren, wie die „Prostitution mit Herz“ auf dem Kiez. Das Gegenteil einer Rei­henhaussiedlung: Frauen im Niqab neben ka­tholischen Nonnen und Huren, millionen­schwere Sportflitzer hinter rostigen Transpor­tern, bunte Trachten zwischen grauen Ge­schäftsanzügen oder schwarzem Leder.“ Gunter und Lisa nehmen den Standort als Herausforderung an: „Man kann nicht ganze Stadtviertel ausgrenzen. Auseinandersetzung ist gefragt, das versuchen wir mit unserer Programmauswahl. Man kann das Polittbüro gar nicht besuchen, ohne den starken Eindru­ck des Viertels mitzunehmen. So geht es unser­em Publikum, aber auch unseren Künstlern, die immer wieder gerne hierher kommen.“ Wie ab Mitte Dezember zum Festival „Die Besten zum Fest“ mit Rainald Grebe, Ste­fan Gwildis, Jochen Malmsheimer, Moritz Neumeier, Thomas Pigor, Sebastian Pufpa­ff, Nico Semsrott, Martin Sonneborn, Th­orsten Sträter, Rainer Trampert & Thomas Ebermann u. a.. Gunter: „Achja, was mir hier nicht gefällt: Die Parkplatzsituation und die Knöllchenverteiler … äh, Entschuldigung: Die Angestellten der Firma, die den Zuschlag der Stadt für die Parkplatzbewirtschaftung er­halten hat.“

