Am 22.04. sind im Rahmen des jährlichen Record Store Day deutschlandweit in mehr als 220 teilnehmenden Läden wieder ganz besondere Platten von u. a. Motörhead oder David Bowie zu finden. In Hamburg beteiligen sich z. B. die Plattenkiste, Han­seplatte und Michelle Records an der Ak­tion.

