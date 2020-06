34. HAMBURG-BANDCONTEST: Die Halbfinalisten “Baufinger”

Seit zwei Jahren dürfen wir die Hamburger Band Baufinger in ihrer jetzigen Besetzung genießen. André Hucker (Dr., Key.), Christian Ludwig (B., Ges.), Steff Schneider (Ges., Git., Harp), Volker König (Key., Ges.) und Andreas Pfeil (Git.) rockten schon in den Neunzigern gemeinsam – wenn auch nicht immer auf der großen Bühne. Steff erklärt: “Kennengelernt habe ich die Bande vor über 27 Jahren, Ende `91. Die Band hieß „Glasshouse“. Volker war damals „nur“ ein Freund. Der Keller war genug. Vor 3 Jahren war dann Baufinger mit Christian und Volker wieder Guerilla-fähig. Mit viel Können und Erfahrung reißen die Fünf, die an einen Mix aus den Rolling Stones und Spooky Tooth erinnern, auch noch den letzten Zuschauer beim Newcomer Förderpreis mit, denn sie erwartet – um es mit Andreas´ Worten zu sagen – waschechter RoggnRohl!

