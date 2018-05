Donnerstag, 24. Mai OXMOX präsentiert: 33. HAMBURG-BANDCONTEST – Viertelfinale – Event 150, Grüner Jäger, ab 9,99 €

21. Mai 2018

Am letzten Tag des diesjährigen Viertelfinales spielen folgende Teilnehmer um den Einzug ins Halbfinale am 27. und 28.07. in Marias Ballroom: #Arrested reisen mit Pop/Rock und More Than Raisins mit Alternative Rock aus Schleswig-Holstein an. Aus Niedersachsen kommen der „Kickass“ Rock von Insured, der Singer/Songwriter Hannes und die Metaller Hard Times Don’t Last. Die Hamburger Acces Icarus komplettieren das Programm mit Pop/Rock, Atomkind mit Electro/Rap/Pop und The Third Light mit Alternative Rock. Special Guest: Der Graaf & die letzte Begleitung. Moderation: Gniechel

Special Guest: Der Graaf und die letzte Begleitung

Weitere Highlights:

OXMOX präsentiert: Electric Swing Circus, Schanzenzelt, ab 18,- €

Ladies and Gentlemen, the circus is coming to town! Die 6-köpfige Truppe aus Birmingham ist mit ihrem zweiten Album „It Flew By“ angetreten, das Genre des Electro-Swing neu zu definieren. Die starken Stimmen der Frontfrauen Vicki Olivia und Fe Salomon versprechen in Kombination mit Kontrabass, Gypsy-Jazzgitarre, Keyboard, Synths und Drums geballte Live-Unterhaltung.

Die „Lichtjahre“-Tour gibt einen Vorgeschmack auf das neue, für Juni angekündigte Album: Madsen, Markthalle