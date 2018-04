HAMBURG-BANDCONTEST Viertelfinale – Ticket Vorverkauf

13. April 2018

Ab sofort sind die Tickets für das diesjährige HAMBURG-BANDCONTEST Viertelfinale im Vorverkauf!

Wenn ihr Tickets kaufen wollt, kommt direkt zu uns in den Verlag (Böckmannstraße 15, 20099 Hamburg) oder schickt uns eine E-Mail mit der gewünschten Ticket-Anzahl für den jeweiligen Abend an musik@oxmoxhh.de!

Hier die Eckdaten:

Wann? 21., 22., 23. & 24 Mai, jeweils um 19 Uhr (Einlass 18.30)

Wo? Grüner Jäger (Neuer Pferdemarkt 36, 20359 Hamburg)

Preis: 9,99 €

Wer?

21.05. – Event #147

Frozen Silk – Rock aus Bremerhaven

ClaeptoPanic – Akustik-Pop aus Hamburg

Outliner Singer/Songwriter aus Hamburg

Go UK – Alternative aus Niedersachsen

Cyrcus Flyght – Progressive Rock aus Niedersachsen

Sascha Herchenbach – Pop/Rock aus Hamburg

Quiron – Metal aus Bremen

Moderation: Gniechel



22.05. – Event #148

Josie Paulus – Akustik-Pop aus Hamburg

Fuxx – Pop/Rock aus Hamburg

Wellen – Singer/Songwriter aus Hamburg

Burn’em Down – Metal aus Schleswig-Holstein

Dice In Motion – Hard/Alternative Rock aus Schleswig-Holstein

Feli Rockt – Singer/Songwriter aus Hamburg

Leisegold – NuGaze/Dreampop/ShoeGaze aus Niedersachsen

Moderation: Jul Kula



23.05. – Event #149

Circus Genard – Reggae/Hip-Hop/Pop aus Hamburg

Substation – Trancecore aus Schleswig-Holstein

Black Radar – Heavy Metal aus Hamburg

Dustin – Singer/Songwriter aus Schleswig-Holstein

Days Of Northern Lights – Pop/Dance aus Hamburg

PJG – Pop/Blues aus Hamburg

Blank Moment – Progressive Rock aus Hamburg

Blast Bomb -Punk’n’Roll aus Schleswig-Holstein

Moderation: Gniechel



24.05. – Event #150

Acces Icarus – Pop/Rock aus Hamburg

Insured – Kickass Rock aus Niedersachsen

Hannes – Singer/Songwriter aus Niedersachsen

Atomkind – Electro/Rap/pop aus Hamburg

The Third Light – Alternative Rock aus Hamburg

Hard Times Don’t Last – Metal aus Niedersachsen

#Arrested – Pop/Rock aus Schleswig-Holstein

More Than Raisins – Alternative Rock aus Schleswig-Holstein

Moderation: Gniechel