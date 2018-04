OXMOX präsentiert: 33. HAMBURG-BANDCONTEST Viertelfinale

26. April 2018

Wir haben die spannendsten Ac­ts ausgewählt. Ab jetzt entscheiden Publikum und Jury im Viertelfinale, welche Teilnehmer ins Halb­finale (27.+28.07., Marias Ballroom) einzieh­en.

21.05. – Grüner Jäger – Event #147

Frozen Silk – Rock aus Bremerhaven

ClaeptoPanic – Akustik-Pop aus Hamburg

Outliner Singer/Songwriter aus Hamburg

Go UK – Alternative aus Niedersachsen

Cyrcus Flyght – Progressive Rock aus Niedersachsen

Sascha Herchenbach – Pop/Rock aus Hamburg

Quiron – Metal aus Bremen

Special Guest: Sign X

Moderation: Gniechel



22.05. – Grüner Jäger – Event #148

Josie Paulus – Akustik-Pop aus Hamburg

Fuxx – Pop/Rock aus Hamburg

Wellen – Singer/Songwriter aus Hamburg

Burn’em Down – Metal aus Schleswig-Holstein

Dice In Motion – Hard/Alternative Rock aus Schleswig-Holstein

Feli Rockt – Singer/Songwriter aus Hamburg

Leisegold – NuGaze/Dreampop/ShoeGaze aus Niedersachsen

Special Guest: Erika

Moderation: Jul Kula



23.05. – Grüner Jäger – Event #149

Circus Genard – Reggae/Hip-Hop/Pop aus Hamburg

Substation – Trancecore aus Schleswig-Holstein

Black Radar – Heavy Metal aus Hamburg

Dustin – Singer/Songwriter aus Schleswig-Holstein

Days Of Northern Lights – Pop/Dance aus Hamburg

PJG – Pop/Blues aus Hamburg

Blank Moment – Progressive Rock aus Hamburg

Blast Bomb -Punk’n’Roll aus Schleswig-Holstein

Special Guest: Back To School

Moderation: Gniechel



24.05. – Grüner Jäger – Event #150

Insured – Kickass Rock aus Niedersachsen

Hannes – Singer/Songwriter aus Niedersachsen

Atomkind – Electro/Rap/pop aus Hamburg

The Third Light – Alternative Rock aus Hamburg

Hard Times Don’t Last – Metal aus Niedersachsen

#Arrested – Pop/Rock aus Schleswig-Holstein

More Than Raisins – Alternative Rock aus Schleswig-Holstein

Special Guest: Der Graaf & Die letzte Begleitung

Moderation: Gniechel