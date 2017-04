Die Gartensaison mit Kräutern starten

Seit Anfang April sind die Türen der Kräuter- und Duftpflanzengärtnerei Rühlemann‘s in Horstedt wieder geöffnet und hält für die Kunden über 1.300 Sorten als Pflanzen und Saatgut bereit. Seit 20 Jahren bietet Daniel Rühlemann den Käufern ein umfangreiches Sortiment für den eigenen Garten oder Balkon an, das aus u. a. exotischen Tabakpflanzen oder der Tollkische besteht. In den kommenden Monaten gibt es kostenlos und ohne Voranmeldung Tipps, Infos und praktische Anleitung zu Themen wie u. a. „Green Smoothies“ oder „Vegane Kosmetik mit Kräutern“. kraeuter-und-duftpflanzen.de

