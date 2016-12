„A Tribute To Elvis“ Dinnershow

Während die Gäste ein delikates Menü im Kleinhuis‘ Hotel Mellingburger Schleuse genießen, nimmt der Elvis-Imitator Steven Pitman sie mit auf eine musikalische Zeit­reise durch die unvergessliche Ära des King of Rock‘n‘Roll. Von den rockigen 50ern, über die Balladen und Filmsongs der 60er, bis hin zur NBC 1968 Comeback-Show und den le­tzten Konzerten in Las Vegas. Tickets gibt‘s unter WORLDofDINNER.de, 0201 201 201 und am Veranstaltungsort. OXMOX verlost Tickets! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Elvis“ an gewinne@oxmoxhh.de!



OX 2016

