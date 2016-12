Bonbon-Genuss im Handumdrehen

Mit weltweit über 100 Sorten ist Jelly Belly der Marktführer in Geschmacksvielfalt. Da­bei macht der Geschmack jeder einzelnen Original Jelly Bean den Unterschied zu her­kömmlichen Geleebonbons aus. Der stylische Spender im Retrodesign ermöglicht es Jelly Belly Fans, im wahrsten Sinne des Wortes im Handumdrehen in den Genuss von Tutti-Frutti, Kokosnuss, Wassermelone, Zucker­watte, Kirsche & Co. zu kommen. OXMOX verlost Bonbon-Spender! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Jelly Belly“ an gewinne@oxmoxhh.de



Mit weltweit über 100 Sorten ist Jelly Belly der Marktführer in Geschmacksvielfalt. Da­bei macht der Geschmack jeder einzelnen Original Jelly Bean den Unterschied zu her­kömmlichen Geleebonbons aus. Der stylische Spender...