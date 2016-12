OXMOX Game-Tipps

Auf geht’s ins Fantasy-Reich Hyrule mit „The Legend of Zelda: Twilight Princess HD“: Das neue Action-Abenteuer für Ninten­dos TV-Konsole Wii U wartet mit Verbesser­ungen und neuen Inhalten: Klassische Szen­en, in denen Link z. B. auf Epona über die Brücke von Eldin reitet oder als Wolf-Link den Mond anheult, erscheinen nun im neuen HD-Look. Dank neuer Gameplay-Elemente und -Updates sowie dem Helden-Modus, hebt sich die Spielweise vom Ursprungstitel ab.

Im „The Legend of Zelda“-Spiel „Hyrule Warriors“ für die WiiU können Spieler in die Rolle des Hexenmeisters Ganondorf schlüpfen, der den Bewohnern des König­reichs Hyrule immer wieder das Leben schwer macht …

OXMOX verlost Spiele! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Twilight Princess“ oder „Hyrule Warriors“ an gewinne@oxmoxhh.de!

