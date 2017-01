OXMOX Gewinnspiel: Night Of The Dance – 8.3., Laeiszhalle

Die Highlights aus Riverdance, Lord Of The Dance, Celtic Tiger, Feet of Flames usw. begeistern zur Musik von u. a. Robbie Williams, Michael Jackson und U2. Nach Millionen Besuchern weltweit, präsentiert das internationale Tanz-Ensemble gemein­sam mit der südamerikanischer Akrobaten­truppe Pura Vida die 100-minütige deutsche Bühnenfassung des neuen Programms „Irish Dance reloaded‘. OXMOX verlost Tickets! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Dance“ an gewinne@oxmoxhh.de!



