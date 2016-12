Vom 20.-22.01. kommen die schönsten Pfer­de Deutschlands wieder mit Apassionata nach Hamburg in die Barclaycard Arena und verzaubern mit dem aktuellen Programm „Cinema of Dreams“. Azteken, Menor­quiner, Pura Raza Espaňola, Friesen, Shire Horses, Lusitanos, Quarter Horses, Barock­pintos, Shetlandponys, Welshponys und auch ein Esel können bestaunt werden. OXMOX verlost Tickets! Schickt uns eine Mail mit dem Stichwort „Apassionata“ an gewinne@oxmoxhh.de!



