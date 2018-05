Leserbriefe Juni 2018

29. Mai 2018

Betr. Rocky Horror Show

„Hey ihr Lieben, das ist ja ein total abge­fahr­enes Titelbild! Zwischen all den Mode­püpp­chen sticht die ungeschönte Dragqueen total heraus – war für mich definitiv ein Kaufanreiz und die Rocky Horror Show liebe ich so­wieso.“

Marianne H.

„Ich freue mich schon riesig auf die Show Mitte Juni! War beim letzten Mal auch schon im Mehr! Theater am Start und habe mich direkt wieder mit Konfetti eingedeckt.“

Liza A.

Wir freuen uns ebenfalls wahnsinnig auf die Show und sind stolz, als Präsentator am Start zu sein!

Betr. Festivals

„Dank eures coolen Festival-Specials konnte ich mir schon wieder einen riesigen Plan, mit meinen Wunschfestivals zusammenstellen – ganz vorne mit dabei sind Rock am Ring und A Summer’s Tale!“

Dustin V.

„Ihr habt ja wieder coole Gewinnspiele dabei! Wie kann ich euch denn mitteilen, welche Tickets ich gern gewinnen würde?“

Marie-Louisa F.

Schickt uns einfach eine Mail mit eurem Wunschfestival im Betreff sowie euren Kontaktdaten in der Mail an gewinne@oxmoxhh.de! (Nur für Festivals mit dem „OXMOX verlost Tickets“-Button

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

„Vielen Dank für die tolle Organisation der vier Live-Abende im Grünen Jäger – wir hatten mega viel Spaß und freuen uns schon auf die kommenden Events.“

Antonia S.

„Weiß man denn schon, wer ins Halbfinale eingezogen ist? Und wann findet das überhaupt statt?“

Katharina W.

Während wir in den letzten Zügen dieser Ausgabe saßen, haben wir gleichzeitig die vier Viertelfinal-Abende gemanaged und hatten ebenfalls sehr viel Spaß. Derzeit bestimmen wir noch die Halbfinalisten, die in der kommenden Ausgabe sowie auf oxmoxhh.de und Facebook angekündigt werden. Das Halbfinale steigt übrigens am 27.+28.07. in Maria’s Ballroom – kommt vorbei!

Betr. Urlaub Zuhause

„Vielen Dank für die coolen Beachclub-Tipps – den ein oder anderen Ort muss ich unbedingt noch erkundschaften!“

Maggy O.

In dieser Ausgabe stellen wir euch – passend zur Fußball-WM – die schönsten Biergärten- und Public-Viewing-Spots vor, damit ihr gemeinsam (hoffentlich) viele Siege bei guter Atmosphäre feiern könnt.