Die besten Titel aus 500 OXMOX-Ausgaben Teil II

7. August 2019

Viele große Stars haben über das OXMOX-Cover den deutschen Norden erobert. Unsere „Hall of Fame“ kann sich sehen lassen – egal, ob im ursprünglichen A5- oder im aktuellen A4-Format. So bunt wie die Mode und Musik jeder Zeit, sind auch die dazugehörigen OXMOX-Ausgaben. Und dass nicht immer alles schön ist, zeigen unsere Magazine mit kritischen Reportagen. In der manchmal unübersichtlichen und immer schnelleren Medienwelt ist OXMOX ein verlässlicher Kulturwegweiser für Generationen von Lesern. Wir möchten uns bedanken und gemeinsam auf eine spannende Zeit zurückblicken, die aktuell mit der 500. Ausgabe ein großes Jubiläum feiert. Zu diesem Anlass hat das Verlags-Team seine liebsten Titelbilder herausgesucht – von kurz nach damals bis fast heute …

Jetzt ist die Leser-Jury gefragt: Welches OXMOX-Cover ist euer All-Time-Favorite? Verratet uns mit dem Betreff „Titelhelden“ eure liebste Ausgabe dieser multikulturellen Zeitreise – bis zum 15. August 2019 per E-Mail an gewinne@oxmoxhh.de – und freut euch mit etwas Glück über 1 von 3 kostenlosen OXMOX-Jahresabos!

April 1994: Über die Godmother of Punk (Nina Hagen) und das antirassistische Telefon

Dezember 1994: Blonde Theorie zum Verlieben: Claudia Schiffer

November 1997: Eine sündige Nonne zieht blank: Erotik Hochburg Hamburg

Februar 2002: OXMOX macht sich zum Depp und kürt traditionell die Stars des Jahres

August 2009: Für die optimale Bräune gibt´s alles über die Kiez-Kicker und Sonnenmilch

März 2013: Lokalpopriotismus: Robbie Williams trifft Hamburg mitten ins Herz

März 2015: Neue Deutsche (Flirt-)Welle mit Nena und dem großen Singlebörsen-Check

Mai 2015: Legalize it – die Entkriminalisierung von Marihuana liefert reichlich Zündstoff

Juni 2015: Rock´n`Roll Pin-up Slash (Guns N‘ Roses) veredelt den 450. OXMOX-Titel

September 2017: Gott auf dem Cover – manche nennen ihn auch Dave Grohl (Foo Fighters)

[KS]