Vorwort 04/2012

17. März 2018

Liebe Leser!

Willkommen in der Sommerzeit!

Oder habt ihr vergessen, Ende März die Uhr eine Stunde vorzustellen? Okay, das macht 60 Minuten weniger Schlaf — aber da sind wir nicht kleinlich. Das sieht der Bund genauso‚ – allerdings im Hinblick auf unsere Steuergelder: 156 Millionen Euro vergeudete 2011 der Staat für sinnlose Projekte, z.B.

– Als ob Shell nicht genug Geld hätte: Für 170.000 Euro hat das Umweltministerium die Installation energiesparender LED-Leuchten an 50 Shell-Tankstellen finanziert. (Hätte mein altes Fahrrad auch erleuchten können.)

– 6 Millionen Euro gingen nach Hollywood fiir den Streifen „Wolkenatlas“ mit Tom Hanks und Halle Berry. (Tja. meine Tante in Hollywood…)

– Für 230.000 Euro hat das Ernährungsministerium die Züchtung von weißen, gelben, roten und Violetten Biomöhren gefördert.

– Mit 270.000 Euro wurde die Herstellung von rotem Apfelsaft gefordert.

Gleichzeitig rufen Autobesitzer nach der Guillotine fiir die Verantwortlichen der Benzin-Preiserhöhung. Herzlichen Dank daher auf diesem Weg an all die viele treuen und neuen Leser, die Verständnis gezeigt haben für unsere notwendige Preiserhöhung um 10 Cent pro OXMOX Wären es weniger Lesen so hätten wir hier weitaus mehr nehmen müssen, um die gestiegenen Produktionskosten aufzufangen. Danke, dass Ihr uns so populär gemacht habt!

In punkto Popularität kann auch das Kaltgetränk e der Deutschen – das Bier – punkten. Mit dem „Biertest“ (S. 18) liefern wir in dieser Ausgabe eine trinkfeste Grundlage für die ebenfalls begehrten „Plätze an der Sonne“ (S. 28). Oben ohne wird auf den „Top 45 Festivals“ (S. 36) gefeiert. Von seinen persönlichen Erfahrungen mit Bier und Busen berichtet schließlich RollingStones-Rocker Ronnie Wood im Interview (S. 20). Dazu David Guetta Seite (S. 12), Trent Reznor, (S. 10)…

Achja, während die letzten OXMOX-Seiten urn 18 Uhr zum Drucker gehen,

sind draußen bereits 18° C.

Leider geil!

Viel Spaß in‘ diesem & bis nächsten Monat,

Herzlichst,

Klaus M. Schulz