Leser machen Stars – der große Jahrespoll 2016

„Welche ist die beliebteste Hamburger Band?“, „Wo verbringt ihr eure Freizeit?“, „Und was gefiel euch am vergangenen Jahr so richtig gut (oder im Gegenteil)?“. All diese Fragen kann nur der OXMOX-Poll 2016 beantworten. Also, ran an den Fragebogen, Mitglied in Hamburgs größter Jury werden und tolle Preise gewinnen!

Jetzt ausfüllen und gewinnen.

Unter allen Einsendungen werden tolle Preise, wie Smartphones oder Eventtickets im Wert von 35.000 € verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Klaus Schulz Verlags GmbH sowie deren Angehörigen ist die Teilnahme am Gewinnspiel nicht gestattet.

Schickt uns euren Wunschgewinn zusammen mit dem Poll an info@oxmoxhh.de – alle Gewinne gibt’s bei Fun & Fashion!

[[[["field27","contains","Nein"]],[["show_fields","field26"]],"and"],[[["field27","contains","Ja"]],[["redirect_to",null,"https:\/\/www.oxmoxhh.de\/oxmox-jahrespoll-2015-gewinnspiel?id=[Entry ID]"]],"and"],[[["field27","contains","Ja"]],[["show_fields","field26"]],"and"]] 1 Step 1 beliebteste/r Hamburger Band/Interpret beliebteste/r deutsche Band/Interpret: Beliebteste Band international beliebtester Newcomer beste Live-Location CD des Jahres Game des Jahres Film des Jahres Schauspieler des Jahres Beliebtestes Kino Beliebtester Club Bestes Konzert Beliebteste Kneipe/Café Beliebtestes Restaurant Beliebtester Radiosender Beliebteste TV-Sendung Buch des Jahres Bestes Theater Beliebtestes Freizeitcenter Highlight des Jahres Aufreger des Jahres Gewinnspielteilnahme Ja, ich möchte beim Gewinnspiel mitmachen Nein, lieber nicht abschicken Previous Next

„Welche ist die beliebteste Hamburger Band?“, „Wo verbringt ihr eure Freizeit?“, „Und was gefiel euch am vergangenen Jahr so richtig gut (oder im Gegenteil)?“. All diese Fragen kann nur der...