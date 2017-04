Leserbriefe

Betr. Mando Diao

Klasse, dass ihr Videos vom Mando Diao-Konzert am 13.03. im Molotow auf Facebo­ok veröffentlicht habt. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber so hatte ich wenigstens ein kleines Live-Erlebnis. Die Jungs sind super! Linda Bartels

Auf facebook.com/oxmoxhamburg gibt’s re­gelmäßig exklusive Videos – vorbeischauen lohnt sich! Das Interview mit Mando Diao le­st ihr im nächsten OXMOX …

Betr. HAMBURG-BANDCONTEST

Wie kann ich meine Band für den OXMOX-Contest anmelden? Stefan Jenssen

Auf oxmoxhh.de/bandcontest – allerdings er­st wieder für 2018. Unsere aktuellen Kandi­daten lernt ihr in diesem Heft sowie beim Halbfinale vom 10.-13. Mai im Grünen Jäger kennen.

Betr. Airbeat-One Festival

Bei so einem super Line-up darf ich im Publi­kum nicht fehlen! Scherz beiseite – meine Freundin und ich sind riesen Hardwell-Fans. So bin ich auch auf eure März-Ausgabe am Kiosk aufmerksam geworden. Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Was müssen wir tun, um zwei Tickets für das diesjährige Airbeat-One bei euch zu gewinnen? Svea Trautmann

Schickt eine E-Mail mit euren Kontaktdaten und dem Betreff „Airbeat“ an gewinne@oxmoxhh.de, oder eine Postkarte mit dem „Airbeat“-Klebeschnipp der Top-Tipp-Seite an OXMOX, Böckmannstr. 15, 20099 Hamburg. Viel Glück!

Betr. Onkel Pö

Ich habe mich sehr über den spannenden On­kel Pö-Artikel gefreut! Leider konnte ich da­mals noch nicht dabei sein, deshalb wollte ich unbedingt zur „Onkel Pö Night“ ins Zwick St. Pauli. Könnt ihr mir verraten, warum die­se nicht stattgefunden hat, und ob sie nachge­holt wird? Patrick M.

Leider musste die „Onkel Pö Night“ im Zwi­ck krankheitsbedingt abgesagt werden. Soba­ld ein Ersatztermin feststeht, erfahrt ihr es auf oxmoxhh.de und im OXMOX!

Betr. Wilde Maus

Der OXMOX „Film des Monats“ im März war ein super Tipp! Abseits der üblichen Blo­ckbuster-Werbung wäre ich vielleicht gar ni­cht auf die „Wilde Maus“ gekommen. Für mich definitiv eines der Kino-Highlights. Jo­sef Hader spielt fantastisch und die Story so­wie Einstellungen sind großartig! Janne Rheders

Freut uns, dass wir deinen Geschmack – und hoffentlich den vieler Leser – mit unserem Film-Tipp getroffen haben. Im April haben wir mit „Starting 5“ wieder einen besonder­en Hamburg-Streifen für euch (S. 27).

Betr. Sport in Hamburg

Ich würde mich riesig über mehr Hamburger Sportthemen im OXMOX freuen. Nicht nur Tanzflächen-Akrobatik … Neele L.

Sportthemen findet ihr regelmäßig im OX­MOX – falls mal nicht, ist Regeneration. Für die allgemeine Planung gibt’s in diesem Heft „Hamburgs Laufkalender 2017“ mit den bes­ten Events im Überblick.

Betr. Mando Diao Klasse, dass ihr Videos vom Mando Diao-Konzert am 13.03. im Molotow auf Facebo­ok veröffentlicht habt. Ich konnte leider nicht dabei sein, aber so hatte ich wenigstens ein...