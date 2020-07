35. HAMBURG-BANDCONTEST – Tickets sichern

Tickets unter streammax.de/bandcontest

Konzertwütige aufgepasst: Unser HAMBURG-BANDCONTEST findet dieses Jahr vom 06.-09. August statt. Wir freuen uns RIESIG, das Ding mit euch in Gang zu bringen – auch wenn uns dieses Jahr ein paar Steine in den Weg gelegt wurden. Wir nehmen die Herausforderung an und da das Termin-Geschiebe sowieso keinen Sinn hat, haben wir uns nun was Feines für euch ausgedacht:

Via der Online-Plattform streammax.de wollen wir unsere 35 besten Newcomer doch noch auf die Bühne bringen – schließlich handelt es sich nicht um irgendeinen sondern den 35. (!) HAMBURG-BANDCONTEST, ein Jubiläum, das wir mit EUCH feiern wollen! Diese virtuellen Konzerte bieten auch tolle Vorteile.

Für die Bands:

Aus dem Stream basteln wir für euch fertig geschnittene Musik-Videos

Ihr könnt mehr Leudde erreichen, als im Club (wo wir sonst nur ca. 30 reinlassen dürften)

Wir können während der Auftritte Band-Logos usw. einspielen

Für die Fans:

Beste Film- & Audioqualität

Backstage-Reportagen & interaktives Meet & Greet

Bequem in Jogginghose von Zuhause aus dabei sein

Mit dieser Lösung möchten wir euch trotz der ganzen Situation eine schöne Vorrunde bescheren. Wir wollen sehen, womit die Bands uns dieses Jahr überraschen und umhauen. Und ihr? … Ist das ein “Ja”? Dann geht’s hier zu den Tickets, die euch automatisch zum Voting berechtigen: streammax.de/bandcontest

Sonst bleibt alles wie gewohnt: Moderator und guter OXMOX-Freund Gniechel führt euch durch den Abend und – wer hätt’s gedacht – das Ganze wird von OXMOX präsentiert. Zum fünfunddreißigstens Mal 😉

Zum 35. Mal sucht Hamburgs beliebter Rockförderpreis für Newcomer die beste neue Live-Musik. Zahlreiche Bewerbungen sämtlicher Stilrichtungen haben die OXMOX-Musikredaktion in den letzten Monaten erreicht. Die vielversprechendsten Kandidaten haben jetzt die Möglichkeit, das Publikum und eine Jury live zu begeistern und den Hamburg Music Award zu ergattern. Jeder Abend wird mit einem namhaften Special Guest sowie Kult-Moderator Gniechel zum Pflichttermin für Freunde neuer Musik!

Viertelfinale Event 161 – 06. August

Audiofieber – Rock aus Bremen Batteries of Rock – Rock aus Hamburg damn!escape – Rock aus Niedersachsen

Dustin – Rock/Pop/Singer-Songwriter aus Hamburg

Esther Filly Ridstyle – Ridstyle/Soul aus Hamburg

Fading Bloom – Grunge aus Hamburg Ferry 62 – Rock/Alternative aus Hamburg

Special Guest

Black Crosses

Viertelfinale Event 162 – 07. August

Hexagon – Alternative-Rock aus Hamburg

Julia Karr & Collective – R´n`B/Soul aus Hamburg

Kellerstudio – Rock/Grunge/Pop aus Niedersachsen

Khalil Kry – Pop/Folk/Soul/HipHop aus Hamburg

MENs Rock Band – Blues/Rock aus Hamburg

Special Guest: Soltoros – FlamenKO-Rock aus Schleswig-Holstein

Viertelfinale Event 163 – 08. August

Aourduo – Rock/Grunge aus Nordrhein-Westfalen

MHM Records – HipHop aus Schleswig-Holstein

Never Wanted – Punk/Rock aus Hamburg

Oberer Totpunkt – Electro/Dark Poetry Wave aus Hamburg

Path of Deceit – Metal aus Hamburg Pitaya – Funk aus Hamburg

Plekhead – Indie-Rock aus Berlin

Exaltyca

Melodischer Rock/Folk/Symphonik/Gothik aus Hamburg mit Helma (Ges.), Randall (Git.), Rudolf (Git.), Jens (B.), Marc (Key.), Becky (Dr.) und Iris (Ges.)

Hier geht’s zur Website

Special Guest

The Sultan

Viertelfinale Event 164 – 09. August

PostBlu – Blues/Funk aus Hamburg

Slap That Chicken – Funk/Pop aus Hamburg

SØRDLICH – Bar-Rock aus Schleswig-Holstein

Ukulelenprediger – Ukulelenfunkrock aus Berlin

Vincent Dellwig – Pop/Rock aus Schleswig-Holstein

Wasted Roads – Alternative-Rock aus Schleswig-Holstein

Special Guest: Orange Box – Indie-Rock/Pop aus Hamburg

Vormerken

Finale – 02.10. – Grosse Freiheit 36