5 Fragen an Jasmin Tabatabai

Die Rolle der rebellischen Luna im Musikfilm „Bandits“ (1997) bescherte Jasmin im Alter von 30 Jahren ihren Durchbruch. Zum preisgekrönten Soundtrack steuerte die gebürtige Iranerin den Song „Catch Me“ bei und landete einen riesigen Hit. Heute singt die 53-Jährige deutsch- und englischsprachigen Jazz und Chanson: Auf den 15 Songs ihrer neuen LP „Jagd auf Rehe“ wird Jasmins elegante Stimme in filigrane Klangmuster aus Piano, Trompete und Streichern umhüllt.

Welcher Song bedeutet dir am meisten?

Das ist etwa so, wie die Frage, welches meiner Kinder ich am liebsten habe. Ich liebe alle Songs auf dem Album, jeder spricht mich auf seine eigene Art an, hat seine eigenen Facetten und Zwischentöne, seinen eigenen Humor oder seine eigene Melancholie.

Wie ist das Album entstanden?

Erstmal hat mein musikalischer Partner David Klein die Backingtracks in der Schweiz aufgenommen. David ist ein unbeirrter Verfechter der analogen Klangschönheit und in Basel, wo er lebt, hat auch der Tonmeister unseres Vertrauens, Daniel Dettwiler, sein Studio. Außerdem hat Daniel eine der exklusivsten Mikrofonsammlungen weltweit und ein legendäres Cadac Pult, auf dem unter anderem „A Night At The Opera“ von Queen oder „London Calling“ von The Clash aufgenommen wurden. Meine Stimme haben wir danach in den renommierten Hansa Studios in Berlin aufgenommen.

Mit wem würdest du gern mal einen Song aufnehmen?

Ich würde wahnsinnig gerne mal mit meinen beiden Schwestern einen swingenden Song als die „Tab Sisters“ aufnehmen. Quasi eine persische Version der „Andrew Sisters“. Das haben wir schon vor, seit ich ein Kind bin, wir sollten es einfach mal tun!

Was inspiriert dich?

Alles, was den Kopf ausschaltet. Das kann laufen sein, Auto fahren, Abwasch, Fotos bearbeiten am Computer, Natur. Hauptsache die Gedanken kommen zur Ruhe, der Alltag ist abgeschaltet und ich kann abtauchen in meine eigene Welt.

Dein all time Lieblingsalbum?

Eines meiner Lieblingsalben ist ganz sicher „Shirley Horn – Loads of love“. Die junge Shirley Horn ist so cool und unaufgeregt und gleichzeitig unglaublich deep und einfach auch vom ersten Ton an unverkennbar.

