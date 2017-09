17. September 2017

A Summer’s Tale 02.-05.07., Luhmühlen

Nachdem es letztes Jahr sehr kalt und nass war, spielte dieses Jahr das Wetter mit:

Angenehme Temperaturen, Sonne, wenig Regen.

Beste Vor­aussetzungen für ein gelungenes Familien­festival.

Viele spielende Kinder, freundliche Erwachsene, gute Musik und gutbesuchte sons­tige Veranstaltungen.

Im Mittelpunkt stand na­türlich die Musik:

Drei exklusive Deutschland-Shows (Pixies, PJ Harvey, Franz Ferdinand) und weitere hochkarätige Gigs wie z.B. Birdy erfüllten die hochgesteckten Erwartungen.

Für richtige Überraschung sorgten Gruppen wie der „Electric Swing Circus” aus Birmingham, die das gesamte Zelt zum Tanzen brachten.

Nicht vergessen sollte man die Gruppen, die recht häufig in Hamburg anzutreffen sind (z. B. The Notwist, Element of Crime) – alle lieferten voll ab. Lesungen wie z. B. von Heinz Strunk, Unternehmungen wie eine Kräuter­wanderung oder diverse Workshops gaben dem Festival die besondere Note.

R. Merkel