ABSTIMMUNG: Wer wird nächster Hamburger des Monats?

Ralf Groeneveld

Seit 2016 arbeitet Ralf für den Verein Hanseatic Help, der Spenden an Geflüchtete, Obdachlose, Kinderheime und Hospize verteilt. Dank selbstlosen Helfern wie Ralf konnten bereits mehr als sechs Millionen Artikel einen neuen Besitzer finden und das Leben von hilfsbedürftigen Menschen ein Stück erleichtert werden. Ebenfalls ehrenamtlich organisiert der 56-Jährige Veranstaltungen im Rahmen der Arabischen Kulturwochen und unterstützt tatkräftig das Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen sowie den Verein Helfer Hbf. Ein echter Völkerverständiger mit Helfer-Herz! hanseatic-help.org, bhfi.de, arabische-kulturwochen.de

Klaudia Wember

Die gelernte Friseurin mit polnischen Wurzeln hat in der Krisen-Zeit großes Engagement für die Obdachlosen bewiesen: Seit April führt sie eine umfassende Hilfsaktion durch, indem sie Spenden von Hamburger Unternehmen sammelt und an Bedürftige verteilt. Klaudia investiert viel Zeit und Mühen und schenkt den Menschen sowohl lebenswichtige Produkte (Nahrungsmittel, Hygiene-Produkte usw.) als auch das Gefühl aufrichtiger Anteilnahme! bergedorfer-engel.de

Tobi Tobsen

Erst baute Tobi die Hip-Hop-Band Fettes Brot mit auf und sattelte schließlich auf Tobi & das Bo („Morgen geht die Bombe hoch“) um. In den 90ern war er mit Fünf Sterne deluxe aktiv und arbeitete außerdem mit Deichkind zusammen. Heute ist der vielseitige Rapper mit KoweSix als DJ-Duo Moonbootica unterwegs und lässt Fans international zu kräftigen Beats, u. a. von „Hibernating“ tanzen. Wenn er zwischen den Touren seine Hamburger Heimat besucht, tankt er seine Energie am liebsten an der Elbe auf. Hip-Hopper, DJ, Produzent – was kann der 45-Jährige noch? Vielleicht ja Hamburger des Monats werden! moonbootica.com

(Foto: Moonbootica, links Tobi & rechts Kowesix)