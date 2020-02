Auf die Ohren: Hollywood Undead, Nada Surf

Nada Surf

Never Not Together

Soft-Rock made in New York. Matthew Caws (Ges., Git.), Daniel Lorca (B.) und Ira Elliot (Dr.) fabrizieren seit 1992 gemeinsam Musik, die bereits für zahlreiche Werbespots, Serien und Filme verwendet wurde (u. a. „Disturbia”, „How I Met Your Mother”). Die Akustik-Gitarren und ruhige Melodien errinnern vor allem in „Something I Should Do” stark an Jimmy Eat World. (City Slang)

Hollywood Undead

New Empire, Volume One

Als die Kombination aus Rap und Rock in den 2000ern einen Höhenflug antrat, gründetet sich auch die kalifornische Crossover-Band um Frontsänger Funny Man (33). Die harte Seite fühlen die fünf Jungs nach wie vor und schaffen einen spannenden Kontrast zwischen Hip-Hop und Metal, wie in „Empire”, das sich aus Rap-Momenten zu Hard-Rock im Chorus aufbaut. (BMG Rights Management)