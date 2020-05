Autokino: UNITED GARAGE

UNITED GARAGE – was ist das denn?



Am 05.06.2020 soll die UNITED GARAGE, Hamburgs neues, wetterunabhängiges und mit bester Infrastruktur ausgestattetes Autokino in der Messehalle B6 in Hamburg an den Start gehen. In diesem werden wir natürlich – wie der Name ja schon sagt – Kinofilme zeigen, vor allem aber auch, und da kommt ihr ins Spiel, Live-Events eine Bühne mit professionellem Setup bieten UND mit unserem Programm gleichzeitig die lokale Clubszene unterstützen, die unter den aktuellen Bedingungen wohl am meisten leidet.

Wie die Clubszene unterstützt werden soll? Der VVK für die Veranstaltungen bei uns wird ausschließlich über Ticketmaster oder Tixforgigs laufen, über die jeweils ein Euro pro verkauftem Ticket an die Clubstiftung/das Clubkombinat in Hamburg fließt und somit am Ende den Mitglieder-Clubs zugute kommt.



Natürlich geht es hier aber nicht nur um die Clubs – das ist nur ein schöner Nebeneffekt – sondern vor allem auch darum, euch als Veranstaltern und den beteiligten Künstlern eine Bühne zu bieten und somit neue Einnahmemöglichkeiten zu eröffnen!



Hier die kurzen Facts zur UNITED GARAGE:



Ort: Messehalle B6 – Karolinenstrasse 20-22, 20357 Hamburg (damit sind wir wetterunabhängig, profitieren von bester Infrastruktur und einen Curfew gibt es nicht)



Kapazität: 240 Autos (max. 5 Personen aus max. zwei Haushalten pro Fahrzeug)



Zeitraum: Aktuell planen wir mit einem Zeitraum vom 05.06.2020 – 31.08.2020 – mit theoretisch möglichen drei Veranstaltungen pro Tag



Hygiene: Kontaktloser Einlass dank Ticketscanner und ausschließlichem Online-VVK, sowie natürlich fest installierte Toiletten inkl. WC-Personal.



Verpflegung & Merchandise: Können per App während der Veranstaltung bestellt werden und werden somit ebenfalls kontaktlos ans Auto geliefert.



Technical Specs: Findet ihr ausführlich im Anhang der Mail. Der Sound kommt natürlich, wie es sich für ein Autokino gehört, über UKW-Frequenz.



Deal(s): Wir vermieten euch zum einen gerne unsere Bühne für euer Liveevent zum Preis von 3.000 EUR netto – inkl. der laut Specs vorhandenen Technik (Audio/Light/Video), technischem Personal (1 x Monitoring, 1 x Videotechnik, 1 x Beleuchter, 1 x Veranstaltungsleitung), Sicherheits-, Verkehrs- und Einlasspersonal (9 Personen á 4 Stunden), decken den Grundbedarf an Handtüchern, Energiekosten und Reinigung. Bei Bedarf übernehmen wir natürlich die Einrichtung des Vorverkaufs über Ticketmaster oder Tixforgigs.



Zum anderen können wir natürlich auch gerne darüber sprechen, dass wir als Veranstalter für von euch vermittelte Künstler auftreten.



Partner/Sponsoren: Einen so guten Preis können wir natürlich nur anbieten, weil wir von Sponsoren unterstützt werden. Ihr könnt euch aber schon aus eigenem Interesse über die Unverfänglichkeit dieser gewiss sein und wir reden hier bislang über Namen wie fritz kola, oder auch … OXMOX!



homeunited.de