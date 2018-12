15. Dezember 2018

Am Felde 56

Seit 30 Jahren bildet die Schule in Tanz, Gesang und Schauspiel aus und davon seit 5 Jahren in Altona. Neben dem Fachlichen wird eine familiäre Atmosphäre gepflegt, in welchem Sinne auch das Jubiläum geehrt wurde.

[KS]