Abstimmung: HAMBURGER DES MONATS

Wer wird der nächste Hamburger des Monats? Ihr entscheidet!

Christian Großeholz

Der Hamburger rief 2015 zusammen mit Carmen Wilckens den gemeinnützigen Verein Westwind Hamburg e.V. ins Leben. Das multikulturelle Team, das mitunter Geflüchtete beschäftigt, tüftelt und schraubt fleißig an gespendeten Fahrrädern, um diese für ihre neuen Besitzer in Schuss zu bringen. Für kleines Geld gehen die reparierten und verkehrstüchtigen Drahtesel an bedürftige Menschen. Ihnen wird auf diesem Weg Mobilität, Autonomie und gesellschaftliche Integration verschafft – eben ein kleines bisschen Normalität. Eine super Idee mit viel Engagement umgesetzt. westwindhamburg.de

Udo Lindenberg

Hut, Sonnenbrille, immer ein smarter Spruch auf den Lippen – Panik-Rocker Udo macht seit mehr als 50 Jahren „sein Ding“ als einer der einflussreichsten Künstler der deutschsprachigen Rockmusik. Früher lebte er in der Winterhuder WG Villa Kunterbunt, heute im Hamburger Hotel Atlantik. Der 73-Jährige ist eine lebende Legende, über die es Musicals, Filme und Bücher gibt. Nur ein Titel fehlt ihm noch: der des OXMOX Hamburger der Monats! udo-lindenberg.de

(Foto: Tine Acke)

Jan-Philipp Kalla „Schnecke“

Der Fußballer begann seine Karriere beim HSV und wechselte 2003, mit 16 Jahren, zum FC St. Pauli. Anders als sein Spitzname „Schnecke“ vermuten lässt, ist der 33-Jährige sehr flink – meist als Außenverteidiger – unterwegs. Wie Jan-Philipp dennoch zu diesem Namen kam, erfahrt ihr u. a. im OXMOX, sollte er den Titel Hamburger des Monats für sich entscheiden! fcstpauli.com

(Foto: Sabrina Adeline Nagel)