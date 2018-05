30. Mai 2018

Holstenwall 24 bastion-hamburg.de

MO: 11 UHR – 17 UHR

DI: RUHETAG

MI – SA: 11 UHR – OPEN END

SO: 10 UHR – 18 UHR

In der neuen Gastronomie im Museum für Hamburgische Geschichte haben die Gastro-Profis Tim Becker und sein Partner Tomas Benakovic nun Hamburgs neue Top Location mit vorzüglicher, französisch inspirierter Kü­che eröffnet. Bereits beim großen Opening tum­melten sich hier die Gourmets der Stadt und feierten bis spät in die Nacht. Frische Aus­tern, leckere Trüffel-Parmesan-Tagliatelle, Li­ve-Musik – ein voller Erfolg. Und dank Deli-Konzept sogar bezahlbar (Mittagstisch/ Tages­gericht 8,50, Vorspeise 12,40, Hauptgericht 19,50). Auch bei den Zutaten legt Geschäfts­führer Tomas Wert auf Qualität und sorgt für Transparenz. Und das ist nicht nur gesund, sondern auch noch lecker. Leckerer Kuchen, Muffins oder Paninis zum Start in den Tag, ein bunter Salat zum Mittag (Tageskarte von 11:30 bis 18 Uhr) oder „after work“ ein gutes Glas Wein an der großen Bar – die Auswahl ist groß. Hier wird bei entspannter Atmosphäre gegessen und genossen. Außerdem wird dem Gast jeden Sonntag ein leckerer Brunch für 28 € geboten. Auch für Firmen­events, Hochzeiten u. Ä. kann man die Loca­tion mieten. Highlight: Neben zwei Terrassen (400qm) und dem wunderschönen 528qm großen Sommergarten, lädt der überdachte Innenhof mit knapp 600qm zum Feiern ein.