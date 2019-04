Capcom Go! – Mit Apollo zum Mond, ab 18.04., Planetarium

5. April 2019

Gebannt saßen am 16. Juli 1969 Millionen von Menschen vor Fernsehern und Radios und warteten auf den Start der Saturn-V-Rakete. Die Apollo-11-Mission sollte die ersten Astronauten auf den Mond und wieder zurück zur Erde bringen – und es gelang.

Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums bringt das Planetarium Hamburg die Show der kreativen Köpfe vom National Space Centre (NSC) in Großbritannien unter die Sternenkuppel. „Capcom Go!“ befasst sich mit den Jahren des Wettlaufs der USA und der ehemaligen Sowjetunion um den Flug zum Mond. Das Planetarium Hamburg zeigt eine erweiterte Fassung mit faszinierenden Bildern der eindrucksvollen Kraterlandschaft des Mondes. In der deutschsprachigen Premiere werden die Zuschauer Zeuge, welch immenser Aufwand betrieben wurde, um die ersten Menschen zum Mond zu bringen. 1961 hatte US-Präsident John F. Kennedy den USA das Ziel gesetzt, „noch vor Ende der Dekade einen Menschen auf den Mond und sicher wieder zurück auf die Erde zu bringen“. Und tatsächlich – kurz vor Ablauf des Jahrzehnts kam es zum mit Spannung erwarteten Flug zum Mond.

Ein wichtiger Faktor für die sichere Reise stellt die Kommunikation zwischen der Bodenstation und den Astronauten dar. In der Mission Control, dem Kontrollzentrum in Houston, ist dafür Capcom zu- ständig. Noch aus den Zeiten des „Mercury“-Programms der NASA stammt der Begriff „capsule“ für ein Raumschiff. Capcom steht also für die Person des „capsule communicator“. Minuten vor dem Start eines Raumschiffs beginnt die Abfrage sämtlicher Stationen im Kontrollzentrum mit der wichtigsten Frage: Haben wir ein „go“? Nur wenn alle Bereiche ihr „go“ gegeben haben, steht einer Zündung der Rakete nichts mehr im Weg. Die letzte Abfrage geht an Capcom: Wenn die Kommunikation steht und bei den Astronauten alles in Ordnung ist, dann steht „Capcom Go!“ für den Beginn einer spannenden Reise.

Eintritt 11,- Euro, ermäßigt 7,- Euro, Dauer ca. 45 Minuten, empfohlen ab 10 Jahren

www.planetarium-hamburg.de

