City News Tipps

31. Dezember 2018

ONKeL fISCH blickt zurück

10.01., Alma Hoppes Lustspielhaus

Adrian Engels und Markus Riedinger lassen die wichtigsten Ereignisse des Jahres humorvoll Revue passieren. Themen wie die GroKo, Trump oder das WM-Debakel werden in 90 Minuten schnippisch aufgegriffen.

Reeperbahner*innen–St. Paulis Starke Frauen

17.01., FilmFest Hamburg, div.

Die Doku von Rasmus Gerlach porträtiert weib­liche Kiez-Legenden, wie Burlesque-Tänzerin Eve Champagne oder Kneipenwirtin Ille, die das Viertel geprägt haben.

Kulturfestival Arabesque

22.-24.01.19, div. Locations

Zur Feier und Festigung der deutsch-französi­schen Freundschaft schaffen Künstler-innen und Künstler beider Nationen eine Vielfalt an kultur­ellen Veranstaltungen zur Völkerverständigung. Konzerte, Lesungen und Debatten stehen u. a. auf dem Programm.

Männerüberschuss beim Feiern

Während unter den Herren immerhin 29% regel­mäßig feiern gehen, tun dies nur 19% der Damen. Das ergab eine deutschlandweite Studie der von Splendid Research, die außerdem erfasste, dass fast 70 % der Bundesbürger keine Altersgrenze für den Discobesuch setzen.

WineStyle

02.02.-03.02.19, Cruise Center Altona

Auf der Weinmesse stellen rund 100 Winzer den neuen Jahrgang vor und verteilen kleine Kostpro­ben.

Winzigstes Haus der Welt auf Airbnb

Das 11x12cm kleine Einfamilienhaus im Mini­atur Wunderland lässt sich für 9€ pro Nacht symbolisch buchen. Das Geld fließt in den Verein Hanseatic Help, der Sachspenden für Menschen in Not sammelt.

Sabotage am Roncalli-Zug

Während eines planmäßigen Halts in Fulda auf dem Weg nach Osnabrück, entfernten Unbekan­nte zwei der Bremsanlagen. Bei dem regelmäß­igen Kontrollgang wurde der Lokführer auf das Problem aufmerksam und verständigte die Poli­zei. Der Sonderzug, der das Zirkusmaterial tran­sportierte, kam mit 10 Stunden Verspätung am Zielort an.

