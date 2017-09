Entwicklung und Technologie beflügeln Gaming-Vielfalt

29. September 2017

Es ist die am schnellsten wachsende Branche: das Gaming-Segment. Kaum ein Bereich hat eine derartig rasante Entwicklung hinter sich – und auch noch vor sich – wie das Gaming. Es ist schier unmöglich für den Laien, hier den Überblick zu behalten. Ob eine Angela Merkel sich auf der Gamescom allumfassend schlau macht, oder man sich im App-Store nach den neuesten Apps für Tablet oder das Handy erkundigt. Es gibt sie immer, die Pioniere, die komplette Gaming-Bereiche auf den Kopf stellen. Dies ist vor allem für den Nutzer sehr spannend, da dieser am Ende des Tages sowohl von der Quantität als auch von der Qualität profitiert. Denn wird die Qualität vernachlässigt, springt der Nutzer gerne einmal schnell auf die Konkurrenz auf. E ist also für die Entwickler immens wichtig, konkurrenzfähig zu bleiben.

Es gibt kein Limit

In puncto Geräte, Technologie und Erfindergeist gibt es anscheinend keine Grenzen. Nicht nur Endprodukte, wie aktuell das iPhone X, sorgen für Begeisterung. Oft sind es auch die Spiele per se, die beim Gamer für Begeisterung sorgen. Vor allem Apps auf dem Handy werden immer beliebter. Sony kämpft zwar mit seiner Playstation gegen den aufstrebenden kostenlosen Spielemarkt im Netz an, tut sich aber schwer. Dennoch gibt es auch hier jährliche Zugpferde wie unter anderem FIFA von EA Sports, die den Markt konkurrenzfähig halten. Dennoch geht der Trend oft zu Simplizität, was das Gaming angeht. Dabei muss man nicht einmal große Abstriche in Sachen Spielspaß machen. Gerade die Vielfalt im App-Bereich macht es für Handynutzer interessant.

Spiel, Spaß und Spannung garantiert

Auch auch dem Gambling-Markt haben sich Apps profitabel gemacht. Apps sind einfach zu nutzen und können trotzdem allumfassenden Spielspaß liefern. Mittlerweile steht aufgrund der steigenden Nachfrage eine breite Palette an spannenden Spielautomaten mobil zur Verfügung, wie zum Beispiel beim DrückGlück Casino, dessen Name schon Programm ist. Gerade die Mobilität des Gerätes ermöglicht es, dass man die von einigen Betreibern angebotenen Gratis Spiele online auf dem heimischen Computer oder auch unterwegs auf dem Tablet antesten kann. Dadurch profitieren Zocker sehr stark von den Möglichkeiten, welche ihnen die Technologien geben. Selbst kleinste Gambling-Events haben aufgrund von Storylines, vielfältigem Gameplay und raffinierten Bonusrunden schon Gaming-Charakter.