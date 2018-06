28. Juni 2018

Seit Mai steht das kultige Gebäude an der Max-Brauer-Allee leer, da die Bar Rossi nach über 20 Jahren ihre Pforten schließen musste. Nun hat sich ein nicht ganz unbekannter Nachfolger gefunden: Der Kleine Donner – der vorher im Keller des Haus 73 Partymenschen be­herbergte – zieht in die hübsche Lokalität in Eimsbüttel. Nach einer längeren Reno­vier­ungspause, steigen hier ab August die ersten Hip-Hop-Partys.