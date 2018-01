Eurojackpot Silvester-Reise-Tipp

4. Januar 2018

Wenn ihr das neue Jahr zur Abwechslung mal woanders begrüßen wollt, haben OXMOX und LOTTO Hamburg genau den richtigen Tipp für Euch! Besonders zu Silvester lockt die Party-Stadt Amsterdam mit einem bunten Angebot und riesigem Feuerwerk am Dam Square – mitten in der Hauptstadt der Niederlande. Eine Live-Band sorgt für musikalische Unterhaltung und lecker wird’s mit den typischen Gebäck-Leckereien des teilnehmenden Eurojackpot-Landes.

Dazu gibt’s jede Menge zu sehen: Die romantischen Häuser an der Wasserseite, viele Museen und die für Touristen so faszinierenden Coffee-Shops. Wenn ihr das neue Jahr lieber etwas ruhiger angehen wollt, gibt es in vielen Restaurants extra Silvestermenüs für den kleinen und großen Geldbeutel. Auch Übernachtungsmöglichkeiten findet ihr hier vielzählig – vom Luxus-Hotel, wie dem W Amsterdam mit beheiztem Pool auf dem Dach und traumhaften Wellness Bereich, bis zum gemütlichen Airbnb ab ca. 30 €. Ein süßer Kurzurlaub – entspannt mit dem Zug oder nur wenige Autostunden entfernt und mit Mitfahrgelegenheiten schon ab 20 € erreichbar. Da bleibt dann auch noch genug Taschengeld, um in das faszinierende Nachtleben Amsterdams einzutauchen. Z.B. in der wunderschönen Altstadt oder für Partytiere in Chinatown, wo so richtig wild mit traditionellen Silvester-Shows, wie dem Lion Dance gefeiert wird. Wer trotz der voraussichtlich milden Temperaturen lieber drinnen feiert, sollte sich jetzt schon schnell Tickets für die angesagten Clubs, wie dem Paradiso oder Escape, sichern. Mit „Gelukkig Nieuwjaar!“ wird dann gesellig aufs neue Jahr angestoßen.