Gesund durch den Herbst

18. Oktober 2018

Prof. Dr. Ingo Froböse (61) gehört zu Deutschlands anerkanntesten Gesundheitsexperten. In OXMOX klärt der Sportwissenschaftler über bekannte Mythen rund um die Bewegung und Ernährung während der nasskalten Jahreszeit auf.

Outdoor- oder Indoor-Sport

Viele sind der Überzeugung, dass Bewegung im Freien gesünder ist, als drinnen. Aber das stimmt nicht immer. Die Umweltbedingungen spielen hier eine wesentliche Rolle. Wer in städtischen Gebieten Sport treibt, setzt sich z. B. einer höheren Abgas- und Feinstaubbelastung aus. Genauso sind extreme Hitze oder Kälte nicht gerade gesundheitsförderliche Faktoren. Hohe Außentemperaturen können u. a. zu Dehydrierung führen, während das Sporten bei Temperaturen unter -10°C die Lunge schädigen kann. Hinzu kommt, dass Wetterumschwünge das Training im Freien schnell zu einer nasskalten Angelegenheit werden lassen. Wer draußen Sport treiben möchte, muss Kleidung für jedes Wetter besitzen.

Neben diesen umweltbedingten Faktoren ist auch die organisatorische Komponente nicht zu unterschätzen. So hat nicht jeder einen Trimm-dich-Pfad um die Ecke. Wer also an Geräten trainieren möchte, benötigt entweder eine eigene Sportausrüstung oder ist im Studio bzw. Verein besser aufgehoben. Aber denken Sie nicht, dass ich den Indoor- über den Outdoor-Sport stelle. Wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Einen ganz klaren Vorteil bietet Sport draußen, der drinnen nicht simuliert werden kann: Die Kraft und Wirkung der Natur! Bewegung im Freien ist nicht nur Training für unsere Muskeln, sondern auch Balsam für unsere Seele. Hinzu kommt, dass Sie Ihr Immunsystem mit Outdoor-Sport bei Wind und Wetter aktiv stärken.

Vitamin ist nicht gleich Vitamin

Viel bringt viel, oder? Leider ist das bei den (künstlichen) Vitaminen heute nicht der Fall. Früher mag es gestimmt haben, als es noch nicht diese riesige Auswahl an Vitaminquellen gab. Wenn Sie aber heutzutage auf die Inhaltsstoffe unterschiedlicher Lebensmittel gucken, muss man sich stark wundern, was da alles drinsteckt. So enthält fast jede Brause oder sogar Brot extra zugesetzte Vitamine. Vieles, was der Markt anbietet, wird von unserem Körper nicht gebraucht. Wenn wir statt auf künstliche Vitamine auf Naturprodukte setzen, liegen wir damit goldrichtig. Obst, Gemüse und Co. liefern genau die richtige Dosis für unser Immunsystem im Herbst. Wer auf künstliche Vitamine zurückgreift, sollte besonders die Qualität und Quantität im Blick haben. Zu viele (künstliche) Vitamine können unerwünschte Nebenwirkungen mit sich bringen. Deshalb sprechen Sie genaue Dosen mit Ihrem Hausarzt ab. Oft ist Vitaminmangel die Folge einer Fehlernährung. Meist essen wir zu einseitig oder zu künstlich. Versuchen Sie also zu allererst Ihre Ernährungsgewohnheiten kritisch zu betrachten und entsprechend zu ändern.

Eine Erkältung ausschwitzen

Hat man eine Erkältung oder Grippe, steigert der Körper seine Temperatur, um die Keime abzutöten. Dadurch schwitzen wir vermehrt und deshalb liegt der Sportmythos nahe, dass man eine Erkältung ausschwitzen kann. Doch ist die Erhitzung durch Sport das Gleiche? Fieber ist eine nützliche Eigenschaft unseres Körpers. Durch die Erhöhung der Temperatur kommt es zu einer besseren Durchblutung des ganzen Körpers. Folglich kommen unsere Immunzellen schneller an den Ort des Geschehens und können ihre Abwehrarbeit verrichten. Zusätzlich sind Immunzellen bei erhöhten Temperaturen aktiver. Ab mehr als 41°C wird es jedoch gefährlich, denn viele Immunzellen stellen ihre Arbeit bei diesen Temperaturen ein.

Sport erhöht ebenfalls die Körperkerntemperatur und fördert die Durchblutung, ist z. B. bei einer Erkältung aber eine zusätzliche Belastung. Die Energie, die wir eigentlich zur Krankheitsbekämpfung benötigen, fließt in die Muskulatur. Somit schwächen wir unseren Körper weiter und geben den Bakterien und Viren mehr Chancen sich auszubreiten. Besonders wenn wir Halsschmerzen oder fiebrige Erkrankungen haben, sollte zusätzlicher Sport unbedingt vermieden werden! Gönnen Sie Ihrem Körper bei Erkältungen, grippalen Infekten oder Verletzungen die Ruhe, die er benötigt. Wer nur einen leichten Schnupfen hat, sich aber ansonsten gut fühlt, der kann auch mit angezogener Handbremse leichten Sport treiben. Das kann sogar die Heilung unterstützen und uns schneller wieder fit machen.

Aktuell hat Prof. Dr. Ingo Froböse sein neues Buch „Die Beauty-Fitness-Formel“ (ZS Verlag) veröffentlicht. Weitere Infos gibt es außerdem auf www.ingo-froboese.de

OXMOX-Tipp:

Der BKK Mobil Oil-Lauftreff startet in die Wintersaison! Ab dem 02.10. treffen sich sportbegeisterte Einsteiger und Fortgeschrittene immer dienstags um 19 Uhr beim Fitness First (Glockengießerwall 3), um in netter Runde sowie unter professioneller Anleitung der Coaches Nils Goerke und Katharina Nüser zu trainieren. Auf den schönsten Laufstrecken der Stadt geht es darum, die individuelle Lauftechnik zu optimieren. Die Teilnahme am offenen Lauftreff ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich; lediglich geeignete Sportkleidung muss mitgebracht werden. Im Rahmen des Trainings dürfen alle Teilnehmer gratis die Fitness First Umkleiden, Duschen, Fitnessräume und Saunawelt nutzen. Weitere Infos: www.bkk-mobil-oil.de/lauftreff

