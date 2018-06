Hamburg ahoi!

15. Juni 2018

Auf Craft Beer en masse darf man sich im neuen „Ahoi“ an der Reeperbahn 157 freuen. Das Restaurant des Schweinske St.Pauli- und Altona sowie Hooters Betreibers, Chris­toph­er Stapel, wird leckere Tastings seiner großen Auswahl anbieten. Noch wird in den Räum­lichkeiten an der S-Bahn-Station Reeperbahn, im ehemaligen Lidl ordentlich gewerkelt, da­mit ab dem 16.6. hier Liebhaber der klassisch norddeutschen Küche voll auf ihre Kosten kom­men. Neben hanseatischen Spezialitäten wie Hamburger Pannfisch oder Labskaus, wird die größte Rumkarte der Stadt ein besonderes Highlight darstellen.