Icons of Colour and Design – Roadshow startet im stilwerk Hamburg

26. April 2018

Gemeinsam haben stilwerk und CAPAROL ICONS die Ausstellung „Icons of Colour and Design – Wandfarben und Möbel mit Kultcharakter“ konzipiert, die im Rahmen einer Roadshow von April bis Juni 2018 durch alle drei stilwerk Destinationen touren wird: Hamburg, Berlin und Düsseldorf.

Das Ausstellungskonzept folgt der Idee, die Dekaden der Luxus-Innenfarbkollektion CAPAROL ICONS, die basierend auf einer Trendstudie sechs Jahrzehnte Farbkultur in 120 Nuancen kuratiert, in inspirierende, aktuelle Wohnwelten zu übersetzen. Die CAPAROL ICONS Nuancen werden dabei zusammen mit Designikonen von stilwerk Marken und Händlern in Szene gesetzt und so als ganzheitliches Raumkonzept erlebbar gemacht.

Entwickelt wurde die Ausstellung von stilwerk Interior Stylist Norbert Engelbrecht in Zusammenarbeit mit CAPAROL ICONS Projektleiterin Annika Murjahn.

„Das Konzept unterstreicht die Vielseitigkeit und Wandelbarkeit der CAPAROL ICONS Kollektion“, erläutert Annika Murjahn. „Die Ausstellung zeigt, dass die Farbwelten trotz – oder gerade wegen – ihrer Verwurzelung in der Geschichte höchst zeitgemäß sind. Sie wecken vertraute Assoziationen, lassen aber zugleich sehr individuelle Interpretationen zu. Wir freuen uns, dass wir als Roadshow-Partner das stilwerk mit seinem exklusiven Design-Umfeld gewinnen konnten.“

Am 19. April 2018 fiel der Startschuss zur Roadshow im stilwerk Hamburg, wo die kostenlos zugängliche Ausstellung bis zum 5. Mai 2018 zu sehen sein wird. Im Anschluss daran folgen Stationen in den stilwerk Häusern Berlin (11. Mail bis 28. Mai 2018) und Düsseldorf (30. Mai bis 19. Juni 2018).