OXMOX präsentiert: DAS WINTERSPEKTAKEL

18.12.19-05.01.2020, Die Kuppel

In vielen deutschen Städten ist es Tradition, dass in den Weihnachtsferien ein winterlicher Zirkus gastiert. Nur die Elbmetropole Hamburg hat bisher auf ein solches Vergnügen verzichten müssen. Doch in diesem Jahr erhält die zweitgrößte Stadt Deutschlands sein ganz besonderes Winterspektakel. Das Pop-Up-Areal wird die Heimat eines ganz besonderen Familienerlebnisses. Rund 40 Stände und Attraktionen des Jahrmarkts und Food Markets lassen keine Wünsche offen. Eine 90-minütige Show unterhält die Besucher mit atemberaubender Artistik, gefühlvollem Live-Gesang, hinreißenden Tanzchoreografien und unverwechselbarer Comedy.

Schon der erste Moment entführt die Besucher in eine magische Welt. Zahlreiche Attraktionen warten darauf entdeckt zu werden. Eine beeindruckende Eislaufbahn, Riesenrad, Karussells, eine Zirkusschule, Gesichtsmaler für die Kleinen– hier steht der Spaß im Fokus. Für die ganze Familie bietet das Winterspektakel eine aufregende Familienrallye über das ganze Gelände.

Die zentrale Show im größten Zelt des Areals, dem beeindruckenden Chapiteau mit sechs Masten, kombiniert klassische Zirkusatmosphäre mit einem modernen Bühnenbild arrangiert aus Schiffscontainern. 28 internationale Artisten präsentieren hier ein ganzheitliches atemberaubendes Spektakel. winterspektakel.de