31. Mai 2018

Nach einem Jahr Auszeit, findet das beliebte Festival wieder am gewohnten Schauplatz in Finkenwerder statt und serviert ein köst­liches Musik-Line-Up: Auf der Bühne geben also I-Fire, Kapelle Herrenweide, Some­day Jacob, Shakespeare & The Bible, Fer­ry 62, Lioba, Evermore und Radau! Voll­gas. Bei einem hoffentlich gnä­digen Wet­tergott, lässt sich der Spätsommer bei kühlen Getränken so doppelt schön genießen.

Eintritt frei!