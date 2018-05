Sport und Spaß beim RUN FUN DAY

28. Mai 2018

Beim großen Laufevent der BKK Mobil Oil ist am 03. Juni für jeden was dabei: Ob Fun- oder Teamstarter, über 6 Meilen (9.656 m) für die Ambitionierten oder 3,9 Meilen (6.276 m) für alle, die es locker angehen lassen wollen. Start und Ziel ist das Lei­chtathletikstadion (Jahnkampfbahn) in Ham­burg. Von hier aus geht es rund um den Stadtpark und zusätzlich auf Teilen der Marathonstrecke durch die City Nord. Die jüngsten Teilnehmer (5-11 Jahre) beweisen sich beim Kids Race, dem 400 m Spurt im Stadion. Schnell anmelden unter runfunday.de