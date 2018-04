Sportlich in den Sommer

27. April 2018

An jedem Dienstag treffen sich Einsteiger und erfahrene Sportler ab 19 Uhr beim Café AlsterCliff (Fährdamm 13), um in netter Runde sowie unter fachkundiger Anleitung zu trainieren. Triathlonprofi und Ironman-Top-3-Finisher Nils Goerke sowie Personal Trainerin und Marathon-Athletin Katharina Nüser helfen euch als professionelle Coa­ches, die individuelle Lauftechnik weiter zu verbessern. Beim offenen Lauftreff der BKK Mobil Oil startet ihr auf einer der schönsten Strecken Hamburgs fit in den Sommer! Weitere Infos: www.bkk-mobil-oil.de/lauftreff