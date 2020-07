The Bad Seeds Company – Hanf kann man nicht nur rauchen!

Barbara Trenti und Andreas Geier kamen vor drei Jahren von Süd-Tirol nach Hamburg, um hier ihr Modelabel The Bad Seeds Company zu gründen und zu promoten. Mit Kathrin Taylor Voss und Annette Gehrke holten sich die beiden noch zwei Vertriebsprofis in`s Boot und fingen an, Jeans- und Strickwaren aus Hanf zu produzieren.

1: Nachhaltigkeit – Hanf-Bekleidung ist wesentlich langlebiger und unempfindlicher als Bekleidung aus Baumwolle oder Kunstfaser!

2: Fairtrade – Andreas und Barbara kennen jede Schneiderin und jede Strickerin persönlich und zahlen gerne etwas mehr für die Produktion in mittelständischen Unternehmen in Deutschland und Italien.

3: 100% Vegan – The Bad Seeds Company können nachweisen, dass für die Produktion ihrer Mode keine tierischen Produkte verwendet werden!

