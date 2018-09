28. September 2018

Am Sonntag, den 7. Oktober findet im Tierheim Süderstraße, anlässlich des Welttierschutztages am 4. Oktober, wieder das alljährliche Tierschutzfest statt. Neben Führungen durch das Tierheim und unterschiedlichen Möglichkeiten, sich über Tierschutz zu informieren, gibt es hier die Gelegenheit, seinen eigenen Hund ein kleines Abenteuer beim Hunderennen oder Intelligenztest erleben zu lassen. Vor Ort kann auf Norddeutschlands größtem Tierschutzfest außerdem auch eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Speisen genossen werden. Das Fest findet von 9 bis 16 Uhr im Tierheim Süderstraße 399, Hamm-Süd statt.

[KS]