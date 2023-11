Cornelia Poletto – PALAZZO bis 10.03.2024 in Hamburg

Am 11. November 2023 feierte der Cornelia Poletto PALAZZO in Hamburg die Premiere seiner 8. Spielzeit – mit neuem Menü und neuer Show – an einem neuen Standort!

Wohlfühl-Ambiente, gute Unterhaltung und leckeres Essen – ein Fest für die Sinne!

Bis zum 10. März 2024 bietet die Dinner-Show im nostalgischen Spiegelpalast an ihrem neuen Standort auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn erneut eine köstliche, unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine und bestem Varieté-Entertainment.

Der Spiegelpalast bietet dafür den perfekten Rahmen mit seiner festlichen Eleganz und dem Jugendstil-Interieur, funkelnden Spiegeln an den Wänden, Hunderten von Kerzen, stimmungsvollem Licht und edel eingedeckten Dinner-Tischen.

Die Show „Ladies First“ dreht sich um die schillernde Miss Frisky und ihre kosmopolitischen Artisten-Freunden, die sich durch starke Charaktere und Diversität auszeichnen.

Für die kulinarischen Genüsse ist natürlich wieder Starköchin Cornelia Poletto verantwortlich. Die Gäste dürfen sich auf feinste Küche in Form eines Vier-Gang- Menüs freuen:

Starter: gegrillter Artischockenboden an Wildkräutersalat mit Tomatenvinaigrette

Zwischengang: leichte Currysuppe mit gebackener Garnele und Ananas-Chutney

Hauptgang: Zweierlei vom Beef – mit Brioche, Bohnen-Casserole und Café de Paris Jus

Dessert: Piemonteser Haselnusstörtchen in drei Texturen und Kirschsorbet.

Es gibt auch eine vegetarische Speisenfolge sowie eine Menü-Variante für Kinder.

11.11.2023-10.03.2024, Spiegelpalast auf der Galopprennbahn Hamburg-Horn

Infos und Tickets: palazzo.org