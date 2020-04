Corona-Krise: KULTUR-STATEMENTS

Ulli | Zwick Pauli

Die Umsätze, die wir verlieren, können wir nicht so schnell wieder reinholen, sondern wir müssen das erstmal wieder neu aufbauen und Kredite aufnehmen. Unsere Hausbank hat uns den Rahmen auf unseren Konten erhöht, aber das geht auch nur, weil wir so gute Zahlen haben. Kurzarbeit und haben wir auch schon beantragt. Ich glaube nicht, dass das Nachholbedürfnis der Menschen sofort knallt, denn unsere Gäste verlieren ja auch Geld durch Kurzarbeit – das wird drei, vier Monate dauern. Wir haben die Zeit bisher genutzt, um zu renovieren. Unsere Hausband bekommt von uns einen Vorschuss und die können als Selbstständige ja auch Anträge stellen. Die hätten auch für uns ohne Geld weitergespielt, weil unsere Umsätze schon viel eher eingebrochen sind. Das fing ja schon Ende Februar an und geschlossen haben wir am 17.03.. Dann kam diese Verordnung vom Senat, in der steht, dass wir kein Restaurant sind, weil wir mehr Umsatz mit Getränken als mit Essen machen. Wir hoffen, dass es bald zu Ende geht mit dem Scheiß Virus.

(credit-heidi-aus-bergen)

Leo | Docks und Prinzenbar

Ich habe in Podiumsdiskussionen schon immer gesagt „Es muss eine Katastrophe kommen, damit die Leute mal wieder aufgehen“. In den 70ern, 80ern als ich aufgewachsen bin, hatten wir die DDR vor der Tür und gefeiert als gäb‘s keinen Morgen mehr und nach so einer Krise wäre es toll, wenn die Leute wieder feiern, sich umarmen und begrüßen würden. Ich habe jeden Sommer Corona-Krise, weil dan nichts bei mir läuft. Das ist die gleiche Situation, nur vorgezogen und ich weiß, dass es bei mir nach dem Sommer richtig losgeht. Ich glaube, das Geld, was ich in der Krise verloren habe, werde ich danach wieder einnehmen und das Sommerloch wird diesmal nicht so schlimm. Eine Doppelshow geht nicht, denn so eine Bühne aufzubauen dauert vier, fünf Stunden und mit zwei Künstlern ist das schwierig. Ich find‘s so geil, dass die ganze Welt mal anhält. Ich wohne auf einem Hausboot und das erste Mal seit drei Jahren sehe ich wieder Bieber und zwar jeden Abend. Jemand, der seine Existenz bis jetzt nicht halten konnte, der hat auch nicht gut gehaushaltet. Die Leute, die eh pleite gegangen wären, setzen sich jetzt auf den Corona Zug auf.

Ralf Bürkle | Dollhouse & Kieztouren-Veranstalter

Über die Jahre haben wir uns ein großes Stammpublikum erarbeitet und sind auch guter Dinge, dass alle sofort in den Startlöchern stehen werden, wenn wir wieder aufmachen. Allgemein bin ich der Meinung, dass die Gastronomie auf der Reeperbahn mit einem blauen Auge davonkommen wird, falls wir zum Mai wieder aufmachen können. Dann werden viele Menschen ein großes Nachholbedürfnis nach Freizeit, Ablenkung und Erholung haben. Sollte der Stillstand länger andauern, wird es viele kleine Bars und auch größere Clubs in ganz Deutschland nicht mehr geben, weil in der Gastronomie schon seid mehreren Jahren fast kein Gewinn übrig bleibt. Daran sind nicht zuletzt sehr hohe Mieten und viele Auflagen und Abgaben vom Staat schuld.

Jorgos | H1

Die Nachwirkungen werden wir noch in Jahren zu spüren bekommen. Diesen Sommer werden keine Events, Konzerte oder Festivals stattfinden. Viele der Clubs, Cafés oder Bars werden es wirtschaftlich nicht schaffen. Sollte es anders kommen werde ich meine Kristallkugel in den Mülleimer entsorgen.

H. Rademaker | Marias Ballroom

Im Moment ist es wichtig, ausreichende Unterstützung vom Bund/Land zu erhalten, um die laufenden Kosten decken zu können. 450 €-Kräfte sind zum April entlassen, die anderen gehen in die Kurzarbeit. Ich denke, dass nicht alle privaten Musikspielstätten die Krise überstehen werden. Dann kommt ab Juni bis August noch die Sommerzeit dazu, welche für jeden Club eh eine finanzielle Herausforderung darstellt. Das bedeutet, dass eine Zukunft im Großen und Ganzen erst wieder ab September beginnen könnte, so Corona uns dann nicht auch noch beherrscht. Alles zusammen sieht die Zukunft nicht rosig aus, aber es wird eine geben und sie wird anders aussehen, als noch vor zwei Monaten. Wie genau wird sich zeigen. Wenn wir die Krise überstehen, werden wir da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Ich denke, dass die Menschen dann ein Nachholbedürfnis haben, verstärkt weggehen und feiern wollen. Doppel-Konzerte kann ich mir nicht vorstellen … Lieber kleine Festivals mit drei-vier Bands, was wir so auch schon vor der Krise gemacht haben.

(Foto By_Niels_Kreller)