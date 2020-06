Das Gipfeltreffen der Gitarrenstars

Dieses Jahr findet vom 29.10.2020 bis zum 01.11.2020 das 9. Hamburger Gitarren-festival in den Räumen der Stadteilschule Alter Teichweg statt. Für Gitarristen und Fans von anspruchsvoller Gitarrenmusik ist es bereits zu einer festen Instanz geworden. Denn, hier kann sich der Festivalbesucher nicht nur seine Lieblingsmusiker auf der Bühne anhören, hier gibt es auch die Möglichkeit in diversen Workshops oder auf der Aktionsbühne mit anderen zusammen Musik zu machen und voneinander zu lernen. In diesem Jahr geben Rafael Aguirre & Nadeǵe Rochat zum Auftakt des Festivals ein Konzert in der Elbphilharmonie.In dieser, von einer Krise geprägten Zeit, haben die Veranstalter des Hamburger Gitarrenfestivals bewiesen, wie wichtig es ist nicht auf zu geben.Das eigentliche Line-Up des Festivals wurde deshalb verändert und flexibler gestaltet, um so für den Fall eines zweiten Lock-Downs gewappnet zu sein. Neben den fest eingeplanten Stars, setzen die Veranstalter außerdem auf eine Reihe von „Backup-Artists“, die in Lock-Down bedingten Ausfällen kurzfristig ein-springen. Leider musste die Besucherzahl des Festivals verringert werden und die Teilnehmeranzahl für die Workshops wurde auf 6 Teilnehmer reduziert. Die Aktionsbühne muss dieses Jahr zwar komplett ausfallen, dafür besteht aber Hoffnung kurzfristig noch eine „Open-Stage“ zu integrieren.Eine „Neuerung“ die aber mit Sicherheit auch in Zukunft Bestand haben wird, ist die Streaming Version des Festivals. Hierbei sollen nicht nur einzelne Konzerte präsentiert werden, sondern auch aus-gewählte Meisterkurse stattfinden. Diese Lock-Down bedingten Erweiterungen des Festivals kosten natürlich Geld, doch auch hier stecken Festival-Gründer Christian Moritz und sein Team den Kopf nicht in den Sand. Unter der Schirmherrschaft von Bezirksamtsleiter Michael Werner-Boelz (Foto) hat das Hamburger Gitarrenfestival nun auch einen starken Fürsprecher um die benötigten 15.000 Euro, für die Realisierung des neuen Konzeptes, als Zuschuss von der Kulturbehörde zu bekommen. Karten könnt ihr über eventim bereits ab 82,00 Euro bekommen, wobei es für Schüler und Studenten Rabatte gibt.

Unter www.gitarrehamburg.de findet ihr jede Menge weiterer Informationen rund um das Festival und könnt euch als Förderer eintragen.

TK