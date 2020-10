Eure Leserbriefe: Unabhängiger Journalismus, Bandcontest, Kultur

Alarmstufe Rot

Die Kultur-/Veranstaltungsbranche steht vor dem Aus! Auch aus unserer großen Panikfamilie werden es wohl einige Firmen und Soloselbständige nicht mehr schaffen, noch länger durchzuhalten … Viele Techniker, Hands, Cateringfirmen, Nightliner Verleiher, Dekobauer, Lichtdesigner, Trucker, Eventfirmen, Künstler, Technikverleiher usw. wissen nicht mehr weiter. Viele haben bereits aufgegeben … Wir stellen konkrete Forderungen an die Regierung. Die Veranstaltungswirtschaft benötigt dringend eine Perspektive, um den sechstgrößten Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Mrd. Euro Umsatz sowie mehr als 1 Mio. Beschäftigten vor dem Untergang zu retten. Danke für Support und Verbreitung!

Udo Lindenberg & euer Panikteam

Ich hoffe, dass OXMOX durchhält und noch lange weitermachen kann … Veranstaltungsauflagen, Tanz- und Singverbot. Einiges wird kaputtgehen. Theaterkasse Schumacher und wer sind die nächsten? Toi, toi, toi und „Rock will never die“!

Hartmut „The Rockingman“ Raup

Ihr Lieben, leider dürfen wir ein Konzert, das tatsächlich in Kürze stattfinden wird (man glaubt es kaum), auf Veranstalter-Wunsch nicht ankündigen … Auch wenn es eine ungewöhnliche Show wird, bei der sämtliche Auflagen erfüllt werden, die unsere Regierung vorgibt, werden wir alles geben, um diese zu einem unvergesslichen Abend zu machen! Wir wünschen allen Bands, Künstlern, Caterern, Technikern, Verleihern, Bookern, Agenturen, Veranstaltern etc. weiterhin alles Gute in dieser unglaublichen Durststrecke …

Die Toten Ärzte

Um unseren Käptn Kaos zu zitieren: „Mit einem Messer im Rücken gehen wir noch lange nicht nach Haus!“

Local Heroes

Wir sind INSURED, eine Hardrock-Band aus dem Großraum Lüneburg, und haben bereits bei eurem HAMBURG-BANDCONTEST mitgespielt. In den nächsten Monaten wollen wir unser erstes Album rausbringen und davon einige Exemplare für den guten Zweck – zur Unterstützung hauptberuflicher Musiker – verkaufen. Würdet ihr uns im OXMOX unterstützen?

Holger Thun

Local Heroes fördern wir immer gern – sendet uns eure CD und wir berichten nach Möglichkeit darüber …

HAMBURG-BANDCONTEST

Respekt, dass ihr die erste Live-Runde im Stream durchgezogen habt. Eine super Qualität und ein mega Service! Nach der Publikums-Abstimmung bin ich nun gespannt, wann es mit eurem Hamburg Music Award weitergeht …

Sille Reimers

Ich freue mich schon, wenn der HAMBURG-BANDCONTEST in die nächste Veranstaltungsrunde startet. Drücke Pitaya die Daumen!

J. Schenker

Wann unser traditioneller HAMBURG-BANDCONTEST den teilnehmenden Newcomern wieder eine Bühne bietet, erfahrt ihr im OXMOX sowie auf www.oxmoxhh.de

Der Letzte an der Bar

Henning Wehland – ein Held meiner Jugend – mit einer eigenen Kolumne im OXMOX – einem Begleiter seit meiner Jugend. Die perfekte Kombination! Jeden Monat eine Lieblings-Rubrik. Danke und bitte noch viel mehr davon.

Sven Lestinger

In dieser Ausgabe feiern wir 3-jähriges Kolumnen-Jubiläum! Herzlichen Dank‚ Henning

Interviews

Von Pohlmann über Helge Schneider bis Rainer Langhans und Metallica – viele kulturelle Geschichten. Fühle mich gut unterhalten und bin gespannt auf das nächste OXMOX.

Olaf Scheerer

In unserer Wundertüte gibt´s Lesefutter für jeden Geschmack!

Unabhängiger Journalismus

Gute Beiträge! Danke! Machen Sie weiter, wir brauchen kritische Verleger mehr denn je!

Dr. Reinhard Baden

Ich bin begeistert! Vielen Dank für das Interview mit Prof. Dr. Sucharit Bhakdi. Ein renommierter Mann, der leider derartig diffamiert wird … Super, dass OXMOX diese Story gebracht hat. Ich bin stolz, wie ihr aus Hamburg zu kommen!

Sabine Arnold

Danke für die unterstützenden Worte – für unseren kleinen Verlag eine große Motivation.