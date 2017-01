In dieser Slapstick-Komödie werden Männer wieder zu Jungs: Charlie Day („Kill The Boss“) und 90er-Rap-Superstar Ice Cube („Ride Along”) spielen zwei Lehrer, die sich dermaßen auf die Nerven ge­hen, dass sie beschließen ihre Meinungsverschie­denheit so zu klären wie ihre Schüler mit einer Klopperei hinter der Turnhalle.

