Freitag, 18. Mai OXMOX präsentiert: MC Rene & Gäste, Schanzenzelt, ab 22,- €

15. Mai 2018

Zum dritten „Hip Hop Tanzabernd“ lädt MC Rene seine Gäste nach Hamburg ein. Musikalisch begleitet von der Live-Band Champion Sound aus Prag, sind u. a. Roger und Schu von der legendären Blumentopf-Crew dabei. Die begnadeten Freestyle MCs könnten keine bessere Besetzung sein, um mit Rene die Bühne zu rocken!

Weitere Highlights:

Albert Lee, Downtown Bluesclub, ab 28,20 €

Als einer der aktuell besten Gitarristen, ist der 74-jährige Brite mit seiner Electric Band oder als prominenter Gastmusiker eine lebende Legende. Sein Talent stellte Lee zuletzt u. a. mehrfach bei Eric Clapton’s Crossroads Festival in Chicago unter Beweis. In Hamburg steht er mit JT Thomas (Key.), Jason Smith (Dr.) und Will MacGregor (B.) auf der Bühne.

Die New Yorker Power-Pop-Group: We Are Scientists, Knust, ab 22,70 €

Frischer Pop-Rock aus Lüneburg: Kota Connection, Ex-Sparr

Für Fans dunkler Klänge: Unheilig & The Dark Tenor, Große Freiheit 36, ab 34,- €

Rap statt Rente: Die Fantastischen Vier, Freilichtbühne Bad Segeberg, ab 57,35 €