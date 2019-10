HAMBURG-BANDCONTEST 2019: So war das Finale – mit den besten Bilder von Fotograf Mayd

Beim großen Showdown des legendären, von OXMOX präsentierten Wettbewerbs trat am 2. Oktober die Crème de la Crème der Newcomer gegeneinander an. Das gut gelaunte Publikum war so bunt gemischt, wie die Bands, die es anfeuerte und ließ die Stimmung in der proppe vollen Grossen Freiheit 36 schnell auf den Hochpunkt klettern.

Die gefeierten Sieger: Baufinger! Das Quintett aus André Hucker (Dr., Key.), Christian Ludwig (B., Ges.), Steff Schneider (Ges., Git., Harp.), Volker König (Key., Ges.) und Andreas Pfeil (Git.) erspielte sich mit geradlinigem Rock n‘ Roll den ersten Platz sowie eine ganze Nasenlänge Abstand zum Zweitplatzierten Red Dead Roadkill. Am drittbesten schnitt Gun Called Britney mit extravagantem Hard Rock ab, dicht gefolgt von der Flamenco-Formation Soltoros.

Ein dickes Dankeschön gilt vor allem den acht Bands, die uns alle mit ihrem Talent komplett umgehauen und den Abend unvergesslich gemacht haben! Darunter auch Orange Box, The Funktries, Mirage Band 8 und Black Crosses – es war fantastisch, euch dabei zu haben!

Außerdem bedanken wir uns herzlich bei allen, die unser Finale so sehr unterstützt und in dieser Form ermöglicht haben: dem gesamten Team der Grossen Freiheit 36 fürs Bereitstellen der coolsten Location auf dem Kiez, dem Schanzenbäcker für die Verpflegung im Backstage-Bereich, unserer Jury (u. a. Bente Faust, Andreas Herbig, Stefanie Ohl), Gniechel für die beste Moderation, die wir uns hätten wünschen können und natürlich unseren Sponsoren (TK, TuneCore, Wutzrock, Hamburg School of Music, dem SAE und dem Kulturflut Open Air Festival)

Und: Danke an jeden, der im Publikum stand und mit uns die Freude an der Musik teilt.

DANKE!

Nächstes Jahr geht‘s weiter: Ab sofort können sich Bands jeglicher Stilrichtungen über oxmoxhh.de/bandcontest-jetzt-bewerben für den HAMBURG-BANDCONTEST 2020 anmelden. Wir freuen uns auf euch!